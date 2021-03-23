الإعلان عن 3 مرشحين نهائيين لمنصب قاضي المحكمة العليا

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تم اختيار ثلاثة مرشحين لخلافة قاضي المحكمة العليا المنتهية ولايته "بارك سانغ أوك".وقالت لجنة التوصيات التابعة للمحكمة العليا يوم أمس الاثنين إنها اختارت ثلاثة من بين 15 مرشحا وافق عليهم الجمهور خلال اجتماع عقدته في وقت سابق من يوم أمس، وأبلغت رئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ سو" بهذه الترشيحات.وأوضحت أن المرشحين الثلاثة النهائيين هم المدعي العام الذي تحول إلى محامٍ حاليا "بونغ أوك"، و"تشون ديه يوب" المدعي العام الأول في محكمة سيول العليا، و"سون بونغ كي" المدعي العام الأول في محكمة منطقة ديغو. وقالت اللجنة إنه تم اختيارهم لتميزهم، مع القدرة على احترام تنوع الآراء، والدفاع عن الديمقراطية والتمسك بالمعايير الأخلاقية العالية.وسوف يختار رئيس المحكمة أحد أولئك المرشحين بعد مراجعة التقييمات من داخل المحكمة وخارجها، حتى يوم الاثنين القادم، ومن ثم سيطلب من الرئيس "مون جيه إين" التصديق على تعيين المرشح.