فاعلية لقاح أسترازينيكا في الولايات المتحدة 79%

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أظهرت نتائج التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة في الولايات المتحدة بشأن لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترا زينيكا، معدل فعالية يقارب 80 في المائة مع عدم وجود علاقة سببية مع حدوث جلطات في الدم.وفي بيان صحفي أصدرته أمس الاثنين، قالت شركة أسترازينيكا إن فعالية جرعتها ضد الأعراض المرضية بلغت 79 في المائة، بينما بلغت 100 في المائة ضد الأمراض الشديدة وفي الاستشفاء.وقد شارك أكثر من 32 ألف شخص من الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو في تلك التجارب، حيث تلقى بعضهم جرعتين من اللقاح وتلقى البعض الآخر لقاحا وهميا كل أربعة أسابيع، وتمت التجارب بإشراف خبراء في جامعة كولومبيا وجامعة روتشستر. وقالت أسترازينيكا أيضا إن تلك التجارب لم تجد أي صلة بين تلقي لقاحها وحدوث جلطات في الدم أو حدوث تجلط في الجيوب الوريدية الدماغية النادر.وقد تم الكشف عن هذه النتائج وسط المزيد من الشكوك حول فعالية وسلامة اللقاح الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية.