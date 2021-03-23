السلطات الصحية الكورية تبدأ تطعيم المسنين في دور التمريض ومرافق الرعاية

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من المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في تطعيم الموظفين والمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الأخرى، باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سيتلقى حوالي 375 ألفا من العاملين الصحيين والمرضى الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في المصحات ودور رعاية المسنين ومرافق إعادة التأهيل، اللقاحات الأولى على مراحل، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وسوف تبدأ عمليات التطعيم بحوالي 206 آلاف شخص في ألف و650 من مستشفيات الرعاية طويلة الأجل. وسوف يتم تطعيم حوالي 170 ألف مريض داخلي وعامل في حوالي أربعة آلاف دار للرعاية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم. وسوف يتلقى الرئيس "مون جيه إين" البالغ من العمر 68 عاما، والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك"، لقاح أسترازينيكا أيضا اليوم، استعدادا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي ستعقد في بريطانيا في شهر يونيو القادم. ومن المتوقع أن يتلقى مون الجرعة الثانية من اللقاح يوم الأول من يونيو.وقال المكتب الرئاسي إن التطعيم المبكر للرئيس مون يهدف جزئيا إلى تخفيف القلق العام بشأن هذه اللقاحات.