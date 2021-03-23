رسائل متبادلة بين قائدي كوريا الشمالية والصين لتعزيز العلاقات

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تبادل قائدا كوريا الشمالية والصين رسائل تؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعث برسالة إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" خلال تقديمه تقريرا عن المؤتمر الثامن لحزب العمال "على النحو المطلوب في الأوقات التي تدعو إلى تكثيف التواصل الاستراتيجي" بين البلدين.وقالت وكالة الأنباء المركزية الشمالية إن الرسالة دعت إلى تقوية الاتصالات الاستراتيجية والوحدة بين كوريا الشمالية والصين لمواجهة التحديات الشاملة والتحركات المعيقة من قبل "القوى المعادية". ومن خلال تلك الرسالة، أوضح كيم للرئيس الصيني الإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية خلال مؤتمر الحزب، بما في ذلك موقفها السياسي بشأن تعزيز القدرات الدفاعية والعلاقات بين الكوريتين وعلاقات كوريا الشمالية والولايات المتحدة. ولم يذكر التقرير متى أو كيف تم إرسال تلك الرسالة.وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني "شي" قد بعث من جانبه برسالة شفوية إلى كيم لتهنئته على نتائج مؤتمر الحزب. وفي تلك الرسالة، أعرب شي أيضا عن نيته تعزيز العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين، وقال إن الصين مستعدة لتقديم مساهمة إيجابية للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.