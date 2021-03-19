محكمة أمريكية تبدأ محاكمة الكوري الشمالي الذي سلمته ماليزيا

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بدأت أمس الاثنين في الولايات المتحدة إجراءات محاكمة مواطن كوري شمالي سلمته ماليزيا إلى واشنطن.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي أصدرته أمس إن المشتبه به "مون تشول ميونغ" قد مثل لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، منذ أن تم توجيه الاتهام إليه يوم 2 مايو 2019.وقالت الوزارة إن مون كان منتسبا لمنظمة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الشمالية، وهي المكتب العام للاستطلاع، الذي يخضع لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وأضافت أن مون هو أول كوري شمالي يتم تسليمه للولايات المتحدة.ويُتهم ذلك الرجل الكوري الشمالي الذي يبلغ الخمسينيات من العمر، بغسيل خمسة ملايين دولار. وقد تم تسليمه الأسبوع الماضي بعد معركة قضائية استمرت عامين بين ماليزيا وكوريا الشمالية. ومن ثم قطعت كوريا الشمالية علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا يوم الجمعة، ووصفت التسليم بأنه عمل شائن وجريمة لا تغتفر. كما حذرت من أن واشنطن ستدفع الثمن المستحق، وصفتها بأنها تتلاعب من وراء الكواليس.