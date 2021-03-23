وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء

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يبدأ وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" زيارة إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، حيث يجري محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ".ومن المقرر أن يصل لافروف إلى مطار إنتشون الدولي مساء اليوم قادما عبر الصين في أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الجنوبية منذ ثماني سنوات، أي منذ نوفمبر 2013.وسيحضر وزيرا الخارجية الكوري الجنوبي والروسي حفل افتتاح "عام التبادلات المشتركة" في سيول غدا الأربعاء، للاحتفال بالذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين.وقد تم تحديد عام التبادلات المشتركة في الأصل العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.وسوف يجري الوزيران بعد ذلك محادثات يوم الخميس لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية وقضايا شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسوف يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا حول نتائج محادثاتهما قبل عودة وزير الخارجية الروسي إلى بلاده بعد ظهر يوم الخميس.