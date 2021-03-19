كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمر صناعي من كازاخستان

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أطلقت كوريا الجنوبية أمس الاثنين بنجاح قمرا صناعيا متوسط الحجم من الجيل القادم محلي الصنع، من مركز "بايكونور" الفضائي في كازاخستان.وبعد 64 دقيقة من إطلاق القمر الصناعي، تم فصله من الصاروخ "سويوز- إيه 2.1" الروسي، وبعد مرور 38 دقيقة من الفصل، جرى أول اتصال بين القمر الصناعي ومحطة "سبالبار" الأرضية النرويجية.كما جرى اتصال بين القمر الصناعي والمركز الأرضي التابع لمعهد أبحاث الطيران والفضاء الكوري في وقت لاحق من أمس، بعد دخوله المدار على ارتفاع 497.8 كيلومتر، مستهلا تنفيذ مهامه الفعلية.وسيبدأ القمر في إرسال مقاطع فيديو اعتبارا من شهر أكتوبر القادم بعد تشغيله تجريبيا لمدة 6 أشهر، وسوف يتم توزيع الفيديوهات الملتقطة على الهيئات المعنية ذات الصلة بإدارة الأراضي والمصادر ومكافحة الكوارث الطبيعية.