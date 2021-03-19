انطلاق عمليات تطعيم المسنين بلقاح أسترازينيكا اليوم في كوريا

Photo : KBS News

بدأت اليوم الثلاثاء كما هو مخطط له حملة تطعيم المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والمقيمين في مستشفيات تمريض بلقاح "أسترزينيكا"، وذلك بعد أن أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية ولجنة التطعيم الكورية أن اللقاح آمن وفعال.وتشمل الحملة تطعيم 205 آلاف و983 من المسنين في ألف و651 من مستشفيات للتمريض في جميع أنحاء البلاد والعاملين فيها.ومن المقرر أن يبدأ تطعيم الموجودين في دور رعاية المسنين والعاملين فيها بلقاح كورونا يوم الثلاثين من مارس الجاري، حيث سيتم تطعيم 133 ألفا و376 شخصا في 4 آلاف دار لرعاية المسنين.ومن جهة ثانية، تلقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" البالغ من العمر 68 عاما والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك" البالغة من العمر 66 عاما اليوم، الجرعة الأولى من لقاح "آسترازينيكا".وجاء تطعيم الرئيس "مون" وعقيلته استعدادا لمشاركتهما في قمة مجموعة العشرين التي ستقام في بريطانيا خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من يونيو القادم.كما تلقى التطعيم أيضا مسؤولو الحكومة التسعة الذين سيرافقون الرئيس "مون" في زيارته المرتقبة لبريطانيا.