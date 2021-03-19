اختيار مرشح موحد للتكتل المعارض لانتخابات عمودية سيول

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تم اختيار "أوه سيه هون" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي لانتخابات عمودية سيول، كمرشح موحد للتكتل المعارض، متغلبا على منافسه مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" في استطلاعات الرأي.وقد أجرى الحزبان المعارضان استطلاعين للرأي أمس الاثنين على 3 آلاف و200 من المواطنين البالغين المقيمين في سيول عبر الهواتف المحمولة حول كفاءتهما من حيث التنافسية والملاءمة لمنصب العمودية.وتم الإعلان عن نتائج الاستطلاعين صباح اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان، حيث من المتوقع أن يخبر المرشح "آن تشول سو" لجنة إدارة الانتخابات لمدينة سيول بانسحابه من الترشح لانتخابات عمودية سيول التكميلية.وفور الإعلان عن نتائج الاستطلاعين، أكد المرشح الموحد "أوه" أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق رغبة سكان سيول في فتح طريق لتغيير السلطة في البلاد..ومن جانبه، قال المرشح الخاسر "آن" إنه يقبل بنتائج الاستطلاعين