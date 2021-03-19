الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات على مسؤولين كوريين شماليين

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أعلن الاتحاد الأوربي أمس الاثنين أنه قرر فرض عقوبات على 11 مسؤولا و4 كيانات في 6 دول، منها الصين وليبيا وروسيا وجنوب السودان وإريتريا وكوريا الشمالية، على خلفية ارتكابهم انتهاكات حقوقية جسيمة.ومن بين المسؤولين والكيانات الذين شملتهم العقوبات الأوربية، مسؤولان كوريان شماليان، هما وزير أمن الدولة "جونغ كيونغ تيك"، وزير الأمن العام "ري يونغ كيل"، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام المركزي، حيث اتهمهم الاتحاد الأوربي بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك فرض عقوبات خارج النطاق القضائي وممارسة التعذيب.أما بالنسبة للصين فقد فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على 4 مسؤولين كبار في محافظة شينجيانغ بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمسلمين في منطقة الأويغور.