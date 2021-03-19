شركات الملاحة البحرية الكورية تسجل رقما قياسيا في حمولات الحاويات

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حققت شركات الملاحة البحرية في كوريا الجنوبية 32 حمولة كاملة للحاويات على التوالي بفضل زيادة الصادرات الكورية رغم جائحة كورونا، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا.ووفقا لمصادر مطلعة على صناعة الملاحة البحرية أمس الاثنين، تشهد صناعة الملاحة البحرية الكورية انتعاشا بعد أن عانت من ركود منذ تعرض شركة "هان جين" للملاحة البحرية للإفلاس عام 2017.وأقامت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية حفل تسمية ناقلة الحاويات الضخمة "إتش إم إم غاون" أمس الاثنين في حوض بناء السفن لشركة هيون ديه للصناعات الثقيلة.ويمكن لهذه الناقلة شحن 16 ألف حاولة، ويصل طولها إلى 365 مترا وعرضها 51 مترا وارتفاعها 29.8 مترا.وتم إطلاق الناقلة بشكل مبكر عما هو مخطط له بشهر واحد، بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الكورية في الآونة الأخيرة.وتخطط الحكومة لإطلاق 8 ناقلات ضخمة للحاويات خلال الفترة من شهر مارس الجاري وحتى شهر يونيو القادم.الجدير بالذكر أن حجم الصادرات الكورية شهد زيادة بنسبة 16% في مارس الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل تعافي صادرات أشباه الموصلات والسيارات وارتفاع المؤشر العالمي لثقة المستهلكين.