الدولية كوريا الشمالية تتجاوز السقف المحدد لها لاستيراد الوقود في العام الماضي

طبقا لتقرير صادر عن المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة والمركز الأمريكي لأبحاث الدفاع المتقدمة اليوم الثلاثاء، اتضح أن كوريا الشمالية استوردت 4 أضعاف سقف الاستيراد السنوي من النفط المكرر، والذي حدده مجلس الأمن الدولي.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية استوردت في العام الماضي ما يتراوح بين 614 ألف برميل ومليون و105 آلاف برميل من النفط المكرر، من خلال تنفيذ العشرات من عمليات النقل غير الشرعية من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، بدعم من شركات صينية.

وإذا تمت إضافة حجم واردات كوريا الشمالية من النفط المكرر الذي تم الكشف عنه في موقع مجلس الأمن الدولي على الإنترنت، فسيبلغ إجمالي حجم النفط المكرر الذي استوردته بيونغ يانغ في العام الماضي مليونين و332 ألف برميل.

وكان مجلس الأمن الدولي قد حدد سقف استيراد كوريا الشمالية من النفط المكرر بـ500 ألف برميل سنويا بناء على قراره رقم 2397.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الاثنين أن شركة "وين صن" الصينية التي يقع مقرها في سنغافوره هي التي تقف وراء عمليات تهريب النفط إلى كوريا الشمالية.