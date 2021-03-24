حزب العدالة ينتخب نائبا سابقا كرئيس جديد

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انتُخب النائب السابق عن حزب العدالة "يو يونغ غوك" كرئيس جديد للحزب التقدمي المعارض الصغير.ووفقا للحزب يوم أمس الثلاثاء، حصل "يو"، الذي كان المرشح الوحيد لرئاسة الحزب، على 92,8% من الأصوات المؤيدة.وبعد الانتخابات، قدم "يو" الشكر لزملائه أعضاء الحزب لاختياره زعيما جديدا، وتعهد برد الجميل عن طريق تقوية الحزب واعتماد سياسات جيدة.ويذكر أن "يو" كان ناشطا عماليا سابقا، وقد تم انتخابه كنائب في البرلمان عن دائرة انتخابية في مدينة "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ في الانتخابات الفرعية لعام 2019.وقد ظل مقعد رئيس الحزب شاغرا منذ يناير عندما استقال رئيسه السابق "كيم جونغ تشول" بعد الكشف عن قيامه بالتحرش جنسيا بنائبة في الحزب، مما دفع مسؤولي الحزب إلى طرده في وقت لاحق.