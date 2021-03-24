كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على التعاون الوثيق في التجارة

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على التعاون الوثيق بشأن قضايا التجارة العالمية المعلقة، بما في ذلك صياغة القواعد الخاصة بالتجارة الرقمية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء، أجرت وزيرة التجارة "يو ميونغ هي" محادثات عبر الفيديو مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" في وقت سابق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كبار المسؤولين التجاريين من البلدين مع بعضهم البعض منذ تولي "تاي" منصبها الأسبوع الماضي.وتبادلت "يو" و"تاي" توضيح مواقف البلدين بشأن السياسات التجارية، واتفقتا على التعاون الوثيق في إرساء نظام لقضايا التجارة الجديدة، مثل التجارة الرقمية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، كما توصلتا إلى توافق بشأن عقد اجتماع مباشر في المستقبل القريب، ومواصلة المناقشات حول التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.ويذكر أنه تم ترتيب تلك المحادثات بناء على طلب من واشنطن.