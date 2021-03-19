الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.جاء ذلك فى الجلسة السادسة والأربعين للمجلس التي عقدت فى جينيف أمس الثلاثاء.وتعد هذه هي السنة التاسعة عشرة على التوالي التي يصدر فيها المجلس مثل هذا القرار.وقد اختارت كوريا الجنوبية عدم المشاركة في رعاية القرار للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن كانت قد شاركت في رعاية القرارات المماثلة في الفترة من 2009 وحتى 2018. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في وقت سابق إن موقف سيول لم يتغير، وأن القرار استند إلى عوامل شاملة.وقد عادت الولايات المتحدة، التي انسحبت من المجلس في عام 2018، كراعٍ مشارك بعد أن عادت إلى المجلس في وقت سابق من هذا العام.ويدين القرار الانتهاكات المؤسسية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كما يدعو بيونغ يانغ إلى التعاون مع المجتمع الدولي بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا.