واشنطن تقول إن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية لا ينتهك قرارات الأمم المتحدة

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قالت الولايات المتحدة إن إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ في نهاية الأسبوع الماضي لا يمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن اعتقادهم بأن الصواريخ قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية في مطلع هذا الأسبوع لا تندرج ضمن الفئات التي تغطيها قرارات مجلس الأمن الدولي.وقال المسؤولون إن عمليات الإطلاق الصاروخي تلك كانت جزءا من "الاختبارات العادية". وأضافوا أن إدارة "بايدن" على وشك الانتهاء من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية، وأن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" سيعقد اجتماعا مع نظرائه في كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع القادم لمناقشتها.وقالت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف قصيرة المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لا يبدو أنها كانت صواريخ باليستية.