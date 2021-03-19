المخابرات الكورية الجنوبية تقول إن صواريخ كوريا الشمالية من نوع كروز قصيرة المدى

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قال النائب "ها تيه كيونغ"، العضو البارز في لجنة المخابرات في البرلمان الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن من نوع كروز قصيرة المدى في حوالي الساعة 6:36 من صباح يوم الأحد.وكتب النائب "ها"، عضو حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، على صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر في المخابرات قولها إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين من مدينة "نام بو" على الساحل الغربي في اتجاه الصين.وأضاف أن السلطات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بعمليات الإطلاق، لكنها وافقت على عدم إصدار إعلان في هذا الشأن، مشيرا إلى وجود حالات سابقة اتفقت فيها سيول وواشنطن على عدم الإعلان عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى بواسطة كوريا الشمالية.