كوريا الشمالية تدين عقوبات الاتحاد الأوربي وتصفها بأنها استفزاز سياسي

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نددت كوريا الشمالية بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوربي على بعض كبار مسؤوليها، ووصفتها بأنها "استفزاز سياسي".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الثلاثاء، إن وزارة الخارجية في بيونغ يانغ وصفت العقوبات بأنها "استفزاز حقير يهدف إلى التعدي على سيادة كوريا الشمالية والتدخل في شؤونها الداخلية".كما وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية تلك العقوبات المفروضة على بلاده في مجال حقوق الإنسان بأنها "أدوات سياسية شريرة ابتكرها الاتحاد الأوربي للضغط على الدول ذات القيم التي تختلف معه".وكان الاتحاد الأوربي قد فرض أول من أمس الاثنين عقوبات على 11 فردا وأربعة كيانات في ست دول، بمن في ذلك وزير أمن الدولة في كوريا الشمالية "جونغ كيونغ تيك"، ووزير الأمن العام "ري يونغ كيل"، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام المركزي، حيث اتهمهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.