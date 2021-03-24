البنك المركزي الكوري يتوقع نموا اقتصاديا بأكثر من 3%

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توقع محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي "لي جو يول" أن ينمو الاقتصاد الكوري بأكثر من ثلاثة بالمائة هذا العام، كما كان متوقعا من قبل.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "لي" اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن الزيادة في الصادرات واستثمارات المرافق من المتوقع أن ترتفع بوتيرة أسرع من المنتظر. وأشار "لي" في هذا الشأن إلى حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة، وإطلاق حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.لكنه أضاف أن التعافي الاقتصادي سوف يتأثر بإمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وكيفية تطور الوباء. وأشار أيضا إلى أن سوق أشباه الموصلات العالمية والصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، سيكونان من بين المتغيرات الرئيسية.وقلل "لي" من مخاوف التضخم قائلا إنه على الرغم من أن الطلب المكبوت قد يرفع التضخم مؤقتا، إلا أنه من غير المتوقع أن تستمر تلك الزيادة، مشيرا إلى أنه بالتأكيد ليس هذا هو الوقت المناسب للرد على التضخم بالسياسات النقدية.وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3% في هذا العام.