روزي تحتل المركز الـ70 في جدول بيلبورد للأغاني الفردية

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احتلت المطربة "روزي" من فرقة "بلاك بينك" الكورية المركز السبعين في جدول بيلبورد الأمريكي للأغاني الفردية "هوت 100"، بأغنية فردية لها، لتحتل أعلى مركز من بين المطربات الكوريات الفرديات حتى الآن.وصرحت بيلبورد أمس عبر منصة توتير بأن أغنية "روزي" بعنوان "اون ذا غراوند" قد احتلت المركز السعبين في جدول "هوت 100" لهذا الأسبوع.بذلك أصبحت ثاني مطربة كورية فردية تدخل الجدول الأمريكي بعد المطربة "سي إل" من فرقة "تو إن إي وان" التي كانت قد احتلت المركز الرابع والتسعين بأغنيتها "ليفتد" في عام 2016.بالإضافة إلى ذلك، احتلت أغنية "اون ذا غراوند" المركز الأول في كل من جدول "بيلبورد غلوبال 200"، وجدول بيلبورد غلوبال، باستثناء الولايات المتحدة.وطبقا لبيلبورد، سجلت الأغنية 92 مليونا و100 ألف مرة من التحميل، و29 ألف مرة من بيع مصدر الأغنية.سبق للأغنية أن احتلت المركز الثالث والأربعين في الجدول البريطاني الرسمي للأغاني الفردية "توب 100 " لتسجل المطربة اسمها في هذا الجدول المهم لأغاني البوب العربي لأول مرة من بين المطربات الكوريات الفرديات.