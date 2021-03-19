الزعيم الكوري الشمالي يبعث برسائل شفوية إلى كوبا وفيتنام ولاوس

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أرسل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" رسائل شفوية إلى زعماء كوبا وفيتنام ولاوس أكد من خلالها على التضامن بين هذه الدول الاشتراكية.وقال تقرير نشرته الوكالة الكورية الشمالية المركزية للأنباء اليوم إن كيم بعث برسائل شفوية إلى كل من الزعيم الكوبي "راؤول كاسترو"، والزعيم الفيتنامي "اونغ اوين بو جونغ"، ورئيس وزراء لاوس "تونغ رون سيسوليت"، من أجل نقل نتائج الاجتماع الثامن لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، الذي عقد في شهر يناير الماضي.وأضاف التقرير أن كيم أوضح في رسائله القرارات السياسية التي تم اتخاذها في الاجتماع فيما يتعلق بتعزيز القدرة على الدفاع، والعلاقات بين الكوريتين، والعلاقات مع الولايات المتحدة بالتفصيل.وفي الرسالة التي أرسلها إلى الزعيم الكوبي أكد كيم على إرادة حزبه تطوير وتثبيت التضامن والتعاون مع كوبا وتنفيذ الكفاح المشترك ضد الإمبريالية.كما أوضح في رسالته إلى الزعيم الفيتنامي أنه سيواصل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة التقليدية مع فيتنام في الطريق إلى انتصار المبادئ الاشتراكية.أما في رسالته إلى رئيس وزراء لاوس فقد أكد من جديد على إرادته توسيع وتطوير علاقات الأخوة والصداقة مع لاوس.وقد سبق للزعيم الكوري الشمالي أن تبادل رسالة شفوية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يوم 22 من هذا الشهر يدعو فيها إلى تعزيز الوحدة الكورية الشمالية الصينية، في مواجهة تحديات القوى العدائية.ويذكرأنه من النادر جدا أن ينقل النظام الكوري الشمالي نتائج اجتماع حزبه الحاكم إلى زعماء الدول الاشتراكية. ويفسر السبب في ذلك بأنه جاء ارتباطا مع إعلانه عن تعزيز التضامن مع الدول الاشتراكية في الاجتماع الثامن الأخير لحزبه.