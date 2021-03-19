مباحثات بين وزيري الدفاع الكوري والإماراتي

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن الوزير "صوه اوك" الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا قد حضر اليوم المباحثات الكورية الإماراتية عالية المستوى، والتي تم خلالها إجراء مناقشات حول الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الدفاع بين البلدين، والتي شارك فيها عدد من الشخصيات العسكرية الإماراتية الرئيسية، بمن فيهم وزير الدفاع "محمد أحمد البواردي"، ورئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية "حمد محمد ثاني الرميثي".وأكدت وزارة الدفاع الكورية على أن زيارة الوزير الكوري أسفرت عن تعزيز علاقات الثقة مع السلطات العسكرية في الإمارات، التي تمثل أفضل شريك لها في منطقة الشرق الأوسط، وأعربت عن أملها في أن تساهم مساهمة عملية في التعاون المستمر في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية بين البلدين في المستقبل.