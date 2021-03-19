وزير الخارجية الروسي يبدأ أعمال زيارته إلى سيول اليوم

Photo : YONHAP News

بدأ وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في القيام بأعمال زيارته إلى كوريا الجنوبية اليوم.وبعد أن وصل إلى سيول مساء أمس قادما عبر العاصمة الصينية "بكين"، سيحضر "لافروف" حفل افتتاح "عام التبادل الكوري الروسي" احتفالا بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي سيقام في أحد الفنادق في سيول بعد ظهر اليوم.ومن المقرر أن يبدأ الحفل بكلمات تهنئة من وزيري خارجية البلدين، إلى جانب مراسم احتفالية أخرى تشمل عرضا موسيقيا مشتركا.وسوف يجري الوزير الروسي لقاءات أيضا مع المسؤولين الكوريين عن الشؤون الدبلوماسية والأمنية، وفي مقدمتهم وزير الخارجية "جونغ اوي يونغ" في مقر وزارة الخارجية الكورية صباح الغد الخميس، حيث يناقشان العلاقات بين البلدين، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، والقضايا الدولية الراهنة، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى كوريا.تجدر الإشارة إلى أن زيارة "لافروف" إلى كوريا هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات، أي منذ الزيارة التي قام بها في شهر نوفمبر من عام 2013 مرافقا للرئيس الروسي "بوتين".ومن المقرر أن يغادر الوزير الروسي كوريا بعد ظهر الغد.