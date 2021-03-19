كوريا تتسلم 500 ألف جرعة من لقاحات فايزر

Photo : YONHAP News

وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 400 مرة أخرى.وقال مركز السيطرة على الأوبئة والوقاية منها اليوم إن عدد حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغ 411 حالة محلية المصدر بالإضافة إلى 17 حالة واردة من الخارج.وبهذا بلغ إجمالي عدد الإصابات المتراكمة 99 ألفا و846 حالة، منها 7 آلاف و476 حالة من الخارج.ومن ناحية أخرى، تجاوز عدد الأشخاص الذين أنهوا تلقي الجرعة الأولى من لقاحات كورونا مستوى 700 ألف شخص. وقال فريق التعامل مع التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا اليوم إن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغ 20 ألفا و151 شخصا، ليصل إجمالي عددهم إلى 703 ألفا و612.كما تبين أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاحات زاد بـ615 شخصا ليصل إلى ألف و498 حتى الآن.واستعدادا لتطعيم الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما، كثفت الحكومة الكورية من سرعة الأعمال التحضيرية ذات الصلة. في هذا السياق، تسلمت كوريا 500 ألف جرعة من لقاحات شركة فايزر اليوم، وهي تكفي لتطعيم 250 ألف شخص، ومن المتوقع أن يتلقاها الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.ومن المقرر ألا تمر هذه الجرعات بمراكز التوزيع المتوسط، حيث سيتم نقلها مباشرة إلى 22 مركزا للتطعيم في مختلف أنحاء البلاد، لتبدأ عمليات تطعيم كبار السن بدءا من الأول من شهر أبريل القادم.ومن المتوقع أن يكتمل وصول جرعات لقاح فايزر بما يكفي لـ3 ملايين ونصف المليون شخص، إلى كوريا خلال النصف الأول من هذا العام.