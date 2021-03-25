كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا أمنيا طارئا لبحث القذائف الكورية الشمالية

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سيعقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي، لبحث مسألة إطلاق كوريا الشمالية قذيفتين في اتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الخميس.ومن المعتاد أن يُعقد هذا الاجتماع عادة بعد ظهر الخميس، ولكن تم تعجيل عقده إلى الساعة 9 صباحا بسبب أهمية القضية.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين مجهولتي الهوية في البحر الشرقي.وتوقعت بعض المصادر أن تكون القذائف صواريخ باليستية، وهو ما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإذا ثبت أنها كذلك فسوف يكون هذا الحادث هو أول إطلاق لصواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية منذ مارس من العام الماضي، عندما أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت قاذفة صواريخ متعددة وضخمة في "وان سان" على ساحلها الشرقي.