البرلمان يقر مشروع قانون الميزانية الإضافية للدفعة الرابعة من أموال الإغاثة

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أقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون ميزانية إضافية بقيمة 15 تريليون وون، لمساعدة الذين يعانون من آثار وباء كورونا.وعقد البرلمان جلسة مكتملة اليوم الخميس، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 242 صوتا، مقابل رفض 6 أصوات، وامتناع 11 عضوا عن التصويت.وتهدف الميزانية التكميلية إلى تمويل الجولة الرابعة من مدفوعات الإغاثة، لدعم الشركات الصغيرة والفئات الضعيفة.وسيتم استخدام 8.1 تريليون وون للأشخاص الذين تأثروا سلبا بسبب الوباء، وتخصيص 2.8 تريليون وون لإجراءات الوظائف الطارئة.كما سيتم تخصيص 4.1 تريليون وون لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي الأخرى.وبموجب الحزمة الإغاثية، سيتم منح أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة أو العاملين لحسابهم الخاص، مساعدات تتراوح بين مليون وحتى خمسة ملايين وون.