القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

Photo : YONHAP News

قالت اليابان اليوم الخميس إن كوريا الشمالية ربما تكون قد أطلقت صاروخا باليستيا، وأنه سقط على ما يبدو خارج الحدود اليابانية.ووفقا لإذاعة "إن إتش كيه" اليابانية، قال مسؤول في وزارة الدفاع إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في حوالي الساعة 7:06 صباحا، ويبدو أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.وأضاف أن عمليات الإطلاق المتكررة للصواريخ الباليستية تعد مسألة خطيرة بالنسبة إلى اليابان والمجتمع الدولي أيضا.وذكرت الإذاعة اليابانية أن الإطلاق الأخير يمثل أول إطلاق لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية منذ 29 مارس من العام الماضي، عندما تم إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من مدينة "وان سان" الساحلية.وفي وقت سابق، قالت قوات حرس السواحل اليابانية في الساعة 7:09 صباحا إن كوريا الشمالية ربما تكون أطلقت صاروخا باليستيّا، وحذرت السفن من الاقتراب من أي أجسام ساقطة في المنطقة.