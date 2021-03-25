انطلاق الحملات الانتخابية لانتخابات 7 أبريل الفرعية

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بدأت اليوم الخميس فترة الحملة الرسمية لانتخابات 7 أبريل الفرعية لانتخاب عمدتي سيول وبوسان.وبدأت "بارك يونغ سون"، مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم لمنصب عمدة سيول، حملتها في متجر في منطقة "مابو" في الساعة 12 صباحا، وفي سياق حملتها الانتخابية، عملت "بارك" في ذلك المتجر لمدة ساعة مع شاب في العشرينيات من عمره.كما قام "أوه سي هون"، مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، والمرشح الموحد للمعارضة، بزيارة إلى محطة مترو الأنفاق في منطقة "صونغ دونغ".وقام "أوه" بتطهير المقاعد وأحزمة الركاب الواقفين في إحدى عربات المترو، في رسالة شدد فيها على أهمية الحجر الصحي وسط تفشي وباء كورونا.وسوف يواصل المرشحان حملاتهما الانتخابية لمدة 13 يوما حتى 6 أبريل.