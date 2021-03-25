كوريا الجنوبية وروسيا تحتفلان بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية

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أقامت كوريا الجنوبية وروسيا مراسم احتفال بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وأقيم حفل الافتتاح لعام التبادل المشترك بين كوريا الجنوبية وروسيا في فندق في سيول أمس الأربعاء، بحضور وزيري خارجية البلدين.ونظرا لأنه تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين يوم 30 سبتمبر 1990، كان البلدان يخططان للاحتفال بهذه المناسبة في العام الماضي وعقد مختلف الفعاليات الثقافية، ولكن تم تأجيل الخطة بسبب جائحة كورونا.وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" في كلمته الافتتاحية إن البلدين حققا نتائج جوهرية من خلال التبادل والتعاون، وأعلن أن الوقت قد حان للعمل معا لتعزيز العلاقات الودية والتعاونية، كما أكد على دور روسيا في إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ودعا إلى استمرار الدعم والتعاون من الحكومة والشعب الروسي.ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، الذي وصل إلى سيول في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على أهمية العلاقات الودية بين موسكو وسيول على أساس المصالح المشتركة، وأشاد بالحوار السياسي المستمر بين البلدين.