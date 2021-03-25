التحقيق مع ثلاثة نواب برلمانيين في فضيحة المضاربة العقارية

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قال فريق التحقيق المشترك بين الوكالات الحكومية في فضيحة المضاربات غير القانونية على الأراضي التي تورط فيها مسؤولون حكوميون، إنه يقوم بالتحقيق مع مئات الأشخاص، من بينهم ثلاثة نواب حاليين في البرلمان،.وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قال "تشيه سونغ ريول"، المسؤول الكبير في مقر التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشرطة الكورية، إنهم يحققون مع 398 شخصا متورطين في 89 صفقة مشبوهة، من بينهم 31 موظفا في شركة الأراضي والإسكان الكورية، و85 آخرون من المسؤولين العموميين، بمن في ذلك 3 نواب برلمانيين، و19 عضوا في مجالس المدن والمقاطعات، واثنان من كبار المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين.وقال "تشيه" إن الشكوك أثيرت ضد 14 نائبا إجماليا، من بينهم الثلاثة قيد التحقيق، موضحا أنه قد يتم التحقيق مع المزيد منهم، وأنه سيتم مقاضاة أي شخص تثبت عليه تهمة المضاربة العقارية باستخدام معلومات داخلية، وذلك بأقصى حد يسمح به القانون.ومن ناحية أخرى، نفذت الشرطة مداهمات إضافية لمقر وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل وشركة الأراضي والإسكان الكورية بعد ظهر أمس الأربعاء، ضمن الجهود المبذولة لمعرفة ما إذا كان هناك مسؤولون آخرون قد ارتكبوا مخالفات مماثلة باستخدام أسماء أقاربهم ومعارفهم.