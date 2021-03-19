إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا قي كوريا الجنوبية يتجاوز 100 ألف

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 430 حالة، منها 419 حالة محلية المصدر، و11 حالة لدى الوافدين من الخارج.ومن بين حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر، 125 حالة في سيول، و147 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و30 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و27 حالة في مقاطعة كانغ وان.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1709 حالة وفاة حتى الآن.بهذا ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 100 ألف و276 حالة، متجاوزا لأول مرة حاجز الـ100 ألف حالة منذ الإبلاغ عن أول إصابة في شهر يناير من العام الماضي.من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد متلقي لقاح كورونا في البلاد 733 ألف شخص حتى أمس الخميس.الجدير بالذكر أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية ظل يتراوح بين 300 حالة و500 حالة للأسبوع السادس على التوالي.