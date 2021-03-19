مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد على أهمية التحالف مع الدول الآسيوية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الخميس إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد أصدرت قرارا يؤكد على التحالف مع الدول الآسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والفلبين وتايلاند.كما أكد القرار أن التحالف مع تلك الدول يعد قاعدة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأضاف أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعتبر محورا رئيسيا للسلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا، وأنه ضروري للتنسيق الوثيق لمواجهة التحديات التي تفرضها كوريا الشمالية.وفيما يخص تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن، أكد القرار تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لمبدأ التقاسم المبني على مفهوم العدالة والثنائية.