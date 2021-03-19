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السياسية

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد على أهمية التحالف مع الدول الآسيوية

Write: 2021-03-25 11:16:15Update: 2021-03-25 13:13:00

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد على أهمية التحالف مع الدول الآسيوية

Photo : YONHAP News

قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الخميس إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد  أصدرت قرارا يؤكد على التحالف مع الدول الآسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والفلبين وتايلاند.
كما أكد القرار أن التحالف مع تلك الدول يعد قاعدة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضاف أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعتبر محورا رئيسيا للسلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا، وأنه ضروري للتنسيق الوثيق لمواجهة التحديات التي تفرضها كوريا الشمالية.
وفيما يخص تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن، أكد القرار تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لمبدأ التقاسم المبني على مفهوم العدالة والثنائية.
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