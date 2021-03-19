واشنطن تقول إنها لن تجبر حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين

أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أن الولايات المتحدة لن تجبر حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين.جاء ذلك في كلمة ألقاها "بلينكن" في مقر حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء الماضي، حيث حذر من أن الصين تشكل تهديدا على الغرب، لكنه أضاف أنه يمكن العمل مع الصين كلما كان ذلك ممكنا، مشيرا إلى ضرورة التعاون في مجال تغير المناخ.وقال إن الصين تقوض ليس فقط النظام العالمي القائم الذي بنته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، بل وأيضا تقوض القيم الديمقراطية التي تشاركها واشنطن مع حلفائها.وأكد الوزير "بلينكن" على أهمية مسؤولية الولايات المتحدة عن حلفائها، مشيرا إلى المادة الواردة في ميثاق حلف شمال الأطلسي، "ناتو"، المتعلقة بالدفاع الجماعي بين الولايات المتحدة وحلف الناتو.الجدير بالذكر أن المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو تنص على أن من واجب أي دولة من دول الحلف أن تساعد الطرف أو الأطراف التي تتعرض لهجوم على الفور، وأن تتخذ من الإجراءات ما تراه لازما في هذا الصدد.