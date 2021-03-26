الصين تدعو إلى الحوار بعد الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية

شددت الصين على أهمية الحوار والمفاوضات، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يُشتبه أنه صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي أمس الخميس.ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" موقف حكومتها في مؤتمر صحفي أمس عندما سُئلت عن إطلاق كوريا الشمالية لما يُفترض أنه صواريخ باليستية قصيرة المدة، بالقرب من مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، في وقت سابق من اليوم.وقالت "هوا" إن حماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية من خلال الحوار والمفاوضات يتفق مع مصلحة جميع الأطراف، ويتماشى أيضا مع التطلعات العالمية للمجتمع الدولي.وقالت إن الصين تريد أن ترى جميع الأطراف تتحرك في نفس الاتجاه، ودعت الدول المعنية إلى تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وحثت على التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.وقالت المتحدثة أيضا إن بكين تريد بذل جهود نشطة لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.