نجاح اختبار محرك الاحتراق النهائي لمركبة الإطلاق الفضائية

Photo : KBS News

قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء أمس الخميس إن الاختبار الثالث لمحركات المرحلة الأولى من مركبة الإطلاق الفضائية الكورية "كيه إس إل في-2"، المعروفة أيضا باسم "نوري"، قد تم إجراؤه بنجاح في وقت سابق من اليوم، حيث أظهر الاختبار استقرار إمدادات الوقود والاحتراق.ومع نجاح الاختبار، لم يتبق إلا تجميع نموذج رحلة الصاروخ والتدرب عليه قبل الإطلاق المقرر في أكتوبر مع حمولة وهمية، في مركز "نارو" للفضاء بمقاطعة جنوب "جولا".ومن المقرر أن يتم الإطلاق الثاني، الذي سيحمل قمرا صناعيا وزنه خمسة أطنان لوضعه في مدار حول الأرض، في شهر مايو من العام القادم.وإذا تم الإطلاق بنجاح، فسوف تصبح كوريا الجنوبية سابع دولة في العالم تمتلك القدرات التكنولوجية لبناء مركبات الإطلاق الفضائية الخاصة بها.ويبلغ طول المركبة "نوري" حوالي 47 مترا وتزن 200 طن، ويبلغ قطرها الأقصى 3.3 متر.