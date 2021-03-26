كوريا الشمالية تقول إنها أطلقت صواريخ تكتيكية موجهة

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قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين أمس الخميس.ووفقا لصحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، فإن القذيفتين التكتيكيتين الموجهتين تم تطويرهما في أكاديمية كوريا الشمالية لعلوم الدفاع، وقد أصابتا «الهدف بدقة" في المياه على بعد 600 كيلومتر من الساحل الشرقي.وقال التقرير إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يحضر اختبار إطلاق النار.وأفاد التقرير أيضا أن "ري بيونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب أشرف على الاختبار، إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين عن الدفاع الوطني والبحوث العلمية.وقالت الصحيفة إن السلاح الجديد يعتمد على التكنولوجيا السابقة التي تم تحسينها لحمل رأس حربي يبلغ وزنه 2.5 طن.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال أمس الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى في اتجاه البحر الشرقي.