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الدولية

بايدن يحذر من أن الولايات المتحدة سترد وفقا لتصعيدات كوريا الشمالية

Write: 2021-03-26 10:03:10

بايدن يحذر من أن الولايات المتحدة سترد وفقا لتصعيدات كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الخميس إن الولايات المتحدة سترد على كوريا الشمالية إذا واصلت تصعيد التوتر.
وأدلى "بايدن" بهذه التصريحات في أول مؤتمر صحفي رسمي له منذ توليه منصبه في 20 يناير.
وردا على سؤال عن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، قال "بايدن" إن الصواريخ التي تم اختبارها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم 1718.
وقد أجرت كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي أمس الخميس. وبموجب قرارات مجلس الأمن، يُحظر على كوريا الشمالية اختبار أي نوع من الصواريخ الباليستية.
وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها وشركائها، وأكد أنه "ستكون هناك ردود إذا قررت كوريا الشمالية تصعيد التوتر".
وأضاف "بايدن" أنه مستعد لشكل من أشكال الدبلوماسية، لكنه أكد أن الدبلوماسية "يجب أن تكون مشروطة بالنتيجة النهائية لنزع السلاح النووي".
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