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الدولية

لجنة عقوبات الأمم المتحدة تجتمع لمناقشة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Write: 2021-03-26 10:06:49

لجنة عقوبات الأمم المتحدة تجتمع لمناقشة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية إن لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي ستعقد اجتماعا اليوم الجمعة لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين أمس الخميس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قولها إن لجنة العقوبات قررت عقد الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى من "هام جو" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ" في اتجاه البحر الشرقي صباح أمس الخميس.
ويُحظر على كوريا الشمالية اختبار أي نوع من الصواريخ الباليستية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت "رويترز" إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة حذرة إلى حد ما مقارنة بالماضي، حيث طلبت عقد اجتماع للجنة العقوبات التي تتألف من دبلوماسيين من مستوى منخفض، تابعين لـ15 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي.
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