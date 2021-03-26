الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري

Write: 2021-03-26 10:33:31

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري

Photo : YONHAP News

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام.
ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بمقدر 3.6% في عام 2021، في ارتفاع حاد عن تقديرات النمو الصادرة في يناير والبالغة 3.1%.
وقال صندوق النقد الدولي إن هذا الارتفاع يستند إلى توقعات بتعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام بدعم من "التطبيع التدريجي للعوامل المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة الطلب الخارجي". وقال صندوق النقد إنه أخذ في الحسبان أيضا التأثير المتوقع للميزانية الإضافية البالغة قيمتها 15 تريليون وون.
وأوضح أن الاقتصاد الكوري سجل انكماشا بنسبة 1% في العام الماضي، مما يشير إلى أن البلاد تعاملت مع الوباء تعاملا صحيحا بناء على أسسها الاقتصادية القوية والحجر الصحي الفعال والسياسات المالية والنقدية.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;