صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام.ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بمقدر 3.6% في عام 2021، في ارتفاع حاد عن تقديرات النمو الصادرة في يناير والبالغة 3.1%.وقال صندوق النقد الدولي إن هذا الارتفاع يستند إلى توقعات بتعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام بدعم من "التطبيع التدريجي للعوامل المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة الطلب الخارجي". وقال صندوق النقد إنه أخذ في الحسبان أيضا التأثير المتوقع للميزانية الإضافية البالغة قيمتها 15 تريليون وون.وأوضح أن الاقتصاد الكوري سجل انكماشا بنسبة 1% في العام الماضي، مما يشير إلى أن البلاد تعاملت مع الوباء تعاملا صحيحا بناء على أسسها الاقتصادية القوية والحجر الصحي الفعال والسياسات المالية والنقدية.