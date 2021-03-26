ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثالث في مارس

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ارتفع مؤشر معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في مارس، ليصل إلى المستويات المسجلة قبل تفشي فيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر ثقة المستهلك المركب 100.5 نقطة لشهر مارس، بزيادة 3.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق.يُذكر أن قيمة المؤشر الأعلى من 100 نقطة تعني أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وتمثل القراءة الأخيرة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي، بعد انخفاضه في ديسمبر من العام الماضي، كما تعد المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر المستوى القياسي البالغ 100 نقطة منذ يناير من العام الماضي، قبل تفشي فيروس كورونا.وقال البنك المركزي إن معنويات المستهلكين تحسنت على أساس التوقعات بأن يشهد اقتصاد البلاد انتعاشا وسط الصادرات القوية والآمال المنعقدة على اللقاحات.وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر الفرعي لقياس التوقعات بشأن أسعار المساكن، والذي لم يتم احتسابه في مؤشر ثقة المستهلك، بمقدار 5 نقاط على أساس شهري إلى 124 نقطة في مارس، مسجلا انخفاضا للشهر الثالث.