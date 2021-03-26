الحكومة الكورية تمدد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لأسبوعين آخرين

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" اليوم الجمعة إن الحكومة قررت تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين آخرين، بما في ذلك حظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر. وسوف يدخل التمديد حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم ويستمر 14 يوما.وأعرب رئيس الوزراء عن مخاوفه من أن وعي الناس بضرورة مواجهة الوباء صار يتضاءل مع زيادة العناء والمشقة المترتبة على قواعد التباعد الاجتماعي، وقال إن الحكومة ستتبنى إجراءات إضافية لمكافحة الفيروس، لتحقيق الاستقرار في الوضع الحالي في مكافحة الوباء.كما أوضح أن الحكومة ستعزز إدارة استخدام المرافق العامة المزدحمة، وستمنع الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض من استخدامها، مع توسيع اختبارات الفيروس.وستبقى منطقة سيول الكبرى تحت المستوى الثاني من إجراءات التباعد في حين ستظل بقية البلاد تحت المستوى 1.5.