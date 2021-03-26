الرئيس الكوري مون يعرب عن فخره بنجاح اختبار محرك الاحتراق لمركبة إطلاق فضائية

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وصف الرئيس الكوري "مون جيه إين" نجاح اختبار محرك الاحتراق النهائي لمركبة الإطلاق الفضائية بأنه "إنجاز كبير يستحق الفخر"، مشيرا إلى أن عصر الفضاء الكوري صار على الأبواب.جاء ذلك في أعقاب مراقبته اختبار محرك الاحتراق لمركبة الإطلاق الفضائية الكورية "نوري" الذي جري أمس الخميس في مركز "نارو" الفضائي في إقليم "كوهونغ" بمقاطعة جنوب جولا.وأكد الرئيس أن كوريا الجنوبية سابع دولة في العالم تنجح في اختبار محرك احتراق من هذا النوع، وتوقع أن تكون كوريا قادرة على إطلاق أقمار صناعية من إنتاجها باستخدام مركبات إطلاق فضائية سيتم إنتاجها بتقنية كورية خاصة.وقال إن نجاح اختبار محرك الاحتراق يعنى الانتهاء من تطوير مركبة إطلاق فضائية، مؤكدا أن المركبة "نوري" ستنطلق إلى الفضاء في شهر أكتوبر القادم حاملة القمر الصناعي "دومي".وأضاف أن كوريا دخلت بالفعل السباق الفضائي الدولي، معربا عن عزم الحكومة القوي الاستثمار في برامج التطوير الفضائي برؤيتها طويلة المدى، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستقفز لتنضم إلى مصاف الدول السبع المتقدمة فضائيا من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص.وقال إن الحكومة ستبذل جهودا لإطلاق قمر صناعي إلى المدار حول الأرض في العام القادم، على أن يتم هبوط مركبة فضائية كورية على سطح القمر بحلول عام 2030.