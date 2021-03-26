حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تقترب من 500

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اقترب عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كوريا في كوريا الجنوبية من مستوى 500 خلال الـ24 ساعة الماضية وسط استمرار تفشي العدوى الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم اكتشاف 494 حالة إصابة جديدة طوال يوم أمس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 100 ألف و770حالة.وبهذا يكون قد تم تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 471 إصابة محلية المصدر، منها 187 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و121 حالة في سيول، و28 حالة في مدينة إنتشون، و37حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و18 حالة في مدينة ديغو، و12 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و11 حالة في مدينة بوسان.أما الـ23 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتم الإبلاغ عن 7 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 716 حالة وفاة حتى الآن.