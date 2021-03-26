كوريا الجنوبية تحتفل بيوم حماية البحر الأصفر

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أقيم اليوم الجمعة في مقر قيادة الأسطول الثاني في مدينة بيونغ تيك بمقاطعة كيونغ كي، احتفال بيوم حماية البحر الأصفر تكريما للجنود الذين لقوا حتفهم نتيجة لتعرضهم لاستفزازات عسكرية شنتها كوريا الشمالية في البحر الغربي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها احتفال بيوم حماية البحر الغربي في مقر قيادة الأسطول الثاني، وتعرض فيها السفينتان "تشام سوري" و"تشون آن" اللتان تعرضتا لهجوم عسكري كوري شمالي، بالإضافة إلى تمثال حول ذكرى معركة يون بيونغ البحرية الثانية.وكانت الاحتفالات السابقة قد أقيمت في المقبرة الوطنية بمدينة ديجون منذ تحديد رابع يوم جمعة من شهر مارس من كل عام ليكون يوما لحماية البحر الأصفر عام 2016، من أجل تذكر الاستفزازات الثلاثة التي شنتها كوريا الشمالية في البحر الأصفر منذ عام 2000، وهي معركة يون بيونغ الثانية، والهجوم بالطوربيد على السفينة تشون آن، والقصف المدفعي على جزيرة يون بيونغ.وقد حضر احتفال اليوم أكثر من 200 من المسؤولين الحكوميين، وأعضاء أسر الضحايا الجنود، والقادة السياسيين.