شركات بناء السفن الكورية تتمتع بازدهار غير مسبوق

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تبين أن أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن تتمتع حاليا بازدهار غير مسبوق بعد أن استطاعت الحصول على صفقات ضخمة منذ بداية هذا العام.وأصبحت التوقعات بشأن أداء صناعة بناء السفن في كوريا الجنوبية لهذا العام آخذة في الارتفاع، بعد أن حصلت شركة هانكوك لبناء السفن والهندسة البحرية على صفقة تبلغ قيمتها تريليون وون، أي حوالي 900 مليون دولار، وحصلت شركة ديه وو لبناء السفن والهندسية البحرية على صفقة تبلغ قيمتها 1.1 تريليون وون، وشركة سام سونغ للصناعات الثقيلة على صفقة بقيمة 2.8 تريليون وون.وطبقا لما ذكرته دائرة صناعة بناء السفن الكورية اليوم الجمعة، حصلت "سام سونغ" للصناعات الثقيلة على صفقة تبلغ قيمتها 2.8 تريليون وون من شركة "إيفر غرين" التايوانية لبناء 20 ناقلة حاويات تصل قدرة شحن كل منها إلى 15 ألف حاوية.وتعد هذه الصفقة أضخم صفقة في العالم على الإطلاق.وكانت "سام سونغ" قد حصلت على صفقة مماثلة من شركة "إيفر غرين" لبناء 20 ناقلة للحاويات في عام 2010.وبهذا استطاعت "سام سونغ" الحصول على صفقات تبلغ قيمتها 5.1 مليار دولار لبناء 42 سفينة منذ بداية هذا العام، وهو ما يعادل 65% من الصفقات التي تستهدف "سام سونغ" الحصول عليها خلال هذا العام.أما شركة "هانكوك" لبناء السفن والهندسة البحرية فقد حصلت على صفقات تبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار لبناء السفن منذ بداية هذا العام وحتى الآن، فيما استطاعت شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية الحصول على صفقات تبلغ قيمتها 1.79 مليار دولار لبناء 19 سفينة.