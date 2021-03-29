كوريا الشمالية تعقد مؤتمرا لأمناء حزبها الحاكم في أوائل أبريل

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أمس الأحد إنه سيتم عقد مؤتمر لأمناء الخلايا الحزبية، التي تعتبر الوحدات الأساسية في حزب العمال الحاكم، في أوائل أبريل القادم. وتشير عبارة "الخلايا الحزبية" إلى وحدات الحزب الأساسية المكونة من خمسة إلى 30 شخصا.وأوضح التقرير أن أمانة اللجنة المركزية في الحزب الحاكم قررت عقد المؤتمر السادس لأمناء الخلايا لبحث وتوجيه شؤونهم من أجل إعطاء أولوية لموقف ودور الخلايا الحزبية. وأضاف التقرير أن المؤتمر سوف يتناول أيضا سبل تعزيز الحزب تنظيميا وعقائديا، ومناقشة القضايا المتعلقة بالتحسين الأساسي للمشروعات الحالية من قبل خلايا الحزب.ومن المتوقع أن يحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا المؤتمر الذي سيناقش أيضا أدوار ومهام أمناء الخلايا لتسهيل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الجديدة التي وضعتها كوريا الشمالية وتم الإعلان عنها في مؤتمر الحزب الثامن.