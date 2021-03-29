مسيرة في سان فرانسيسكو احتجاجا على جرائم الكراهية ضد الآسيويين

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تم تنظيم مسيرة في شوارع مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من أجل التنديد بجرائم العنف ضد الآسيويين.وأقامت مؤسسة "جين دوك وكيونغ شيك كيم"، وهي جمعية للكوريين في منطقة خليج سان فرانسيسكو، و"ائتلاف العدالة لنساء المتعة"، مراسم تأبين لضحايا حادث إطلاق النار الأخير في مدينة أتلانتا، ومسيرة للسلام، بالإضافة إلى مسيرة لـ"حقوق الإنسان الآسيوي".وقد تم أولا إقامة حفل تأبين لضحايا إطلاق النار في ساحة سانت ماري في سان فرانسيسكو، حيث يوجد تمثال يرمز لضحايا الاسترقاق الجنسي، ثم سار المشاركون في الشارع إلى ساحة الاتحاد رافعين شعارات كتب عليها "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين" و"أوقفوا العنف".وقال منظمو المسيرة إنه قد شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص.