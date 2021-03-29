التكتل الحاكم يسعى إلى التسجيل الإلزامي للأصول لجميع الموظفين العموميين

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يعتزم التكتل الحاكم في كوريا الجنوبية السعي لوضع قانون يلزم جميع الموظفين العموميين بتسجيل ما يمتلكونه من أصول.وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون"، الذي يعمل كرئيس للحزب، عن هذه الخطة يوم أمس الأحد في اجتماع لتنسيق سياسات الحزب والحكومة والمكتب الرئاسي، عقد في مقر البرلمان، حيث شدد كيم على أن الحكومة تتحرك بالفعل من خلال القوانين القائمة لمصادرة أي أرباح غير عادلة يكتسبها المسؤولون العموميون من خلال المضاربة على الأراضي، ولكن إذا وجدت أن تلك القوانين غير كافية، فإن التكتل الحاكم سيسعى إلى وضع تشريعات جديدة وتطبيقها بأثر رجعي.كما تعهد رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" بالسعي إلى إجراء إصلاح جذري لنظام تعويض الأراضي للقضاء على المضاربة على الأراضي.وجاءت هذه التصريحات وسط احتجاج عام إزاء مزاعم بالمضاربة على الأراضي قام بها موظفو شركة الأراضي والإسكان الكورية الحكومية.