استمرار التباعد الاجتماعي الحالي في كوريا لمدة أسبوعين إضافيين

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ستظل كوريا الجنوبية تحت المستوى الحالي من نظام التباعد الاجتماعي وحظر التجمع، خلال الأسبوعين القادمين.وقال المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة إن المستوى 2 الذي يتم تطبيقه في منطقة العاصمة، والمستوى 1.5 خارج منطقة العاصمة، سيظل ساري المفعول حتى يوم 11 أبريل.وسوف يتم السماح للمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية الداخلية وغرف الكاريوكي والمرافق الأخرى متعددة الأغراض في منطقة سيول الكبرى بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 10 مساء، بينما ستطبق الحكومة قواعد الحجر الصحي الأساسية بصرامة مثل ارتداء الأقنعة والاحتفاظ بسجلات الدخول، من خلال مطالبة جميع مستخدمي المرافق متعددة الأغراض بتوقيع السجلات. كما سيتم منع تناول الطعام في كل الأماكن عدا المطاعم أو المقاهي. وسوف تخضع تسعة أنواع أخرى من الأماكن م،ثل الملاعب الرياضية ومسارات سباق الخيل والمعارض الفنية والمكتبات، لقواعد الحجر الصحي المحسّنة.