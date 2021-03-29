توقعات بعقد محادثات بين وزراء خارجية سيول وواشنطن وطوكيو في أبريل

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من المتوقع أن يعقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات خلال شهر أبريل القادم.جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الأحد، حيث نقلت عن مصدر مطلع قوله إن المشاورات جارية بين الدول الثلاث لإجراء محادثات بين وزراء خارجيتها في الولايات المتحدة في أواخر أبريل.وسوف تجمع تلك المحادثات، التي تعد الأولى منذ انطلاق إدارة بايدن، كلا من وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ"، ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين"، ووزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي".وتوقع التقرير أن تقوم واشنطن خلال تلك المحادثات بحث كل من سيول وطوكيو على تحسين علاقاتهما والاستفادة من التعاون الثلاثي لاحتواء الصين.ومع ذلك، قال التقرير إن استمرار الصراع والعلاقات المتوترة بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن القضايا التاريخية قد يعيق المناقشات ذات الصلة بالترتيب لهذه المحادثات.